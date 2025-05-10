Аэропорт с пляжем вместо взлетной полосы

Расположенный на Внешних Гебридских островах Шотландии, остров Барра уникален тем, что на нем находится единственный в мире аэропорт, где рейсы приземляются и взлетают с пляжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Express, рейсы, о которых идет речь, должны быть запланированы на время отлива, который происходит дважды в день. Он открывает три взлетно-посадочные полосы, обозначенные деревянными столбами, которые обычно находятся под водой.

Аэропорт имеет только один внутренний рейс, который выполняется дважды в день - один час и 10 минут полета в Глазго. Рейсы авиакомпании Logan Air выполняются ежедневно.

Интересно, что Кэролайн МакКуистин - одна из недавних пассажиров, которая путешествовала по уникальному маршруту и ​​поделилась своим опытом в социальных сетях.

На опубликованом видео Кэролайн взволнованно смотрит в окно самолета, прикрывая рот рукой, чтобы показать свое изумление от увиденного. Она написала:

"Это знак, чтобы ты летел в единственный аэропорт в мире, где с амолет приземляется на пляже!".

Затем она повернула камеру к окну, чтобы показать, что увидела. Снаружи, когда самолет снижался, готовясь к посадке, было видно несколько островов, разбросанных по яркой голубовато-зеленой воде, что создавало впечатление, что это Багамы.

Затем она показала вид из кабины, так как дверь была открыта: два пилота готовились к посадке на песчаном пляже.

"Единственный в мире регулярный коммерческий рейс, где взлетно-посадочная полоса - это пляж! И его просто дважды в день накрывает прилив! Какой опыт!" - добавила она.

В комментариях люди делились своим изумлением от полета Кэролайн, а многие завидовали и хотели бы испытать это сами. Один человек написал: