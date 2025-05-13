Женщина в депрессии устроила дебош на борту самолета и избежала реального наказания

Британка, устроившая дебош на борту лоукостера Ryanair, избежала тюремного заключения, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ноябре прошлого года Кэтрин Беллис, 44-летняя мать двоих детей, возвращалась с острова Тенерифе в Ливерпуль трехчасовым рейсом Ryanair. Она пила водку еще до посадки, затем заказала два напитка на борту, а когда ее попросили остановиться, открыла бутылку из магазина беспошлинной торговли.

Окончательно опьянев, Беллис подняла руку на своего партнера, который в итоге дважды пересаживался, и бортпроводницу. Об этом сообщили капитану воздушного судна, который по громкоговорителю напомнил пассажирам, что им не разрешается пить напитки из duty free на борту и не подчиняться указаниям бортпроводников.

Однако хулиганка начала вести себя еще более вызывающе. Она кричала на своего спутника, называя его "избивателем жен", пыталась его ударить, а затем стала бить кулаком по своей ладони, угрожая стюардессе, и нанесла один удар по ее руке.

Накануне Беллис предстала перед судом. В ходе заседания она раскаялась и извинилась за свое поведение. Тогда же выяснилось, что у женщины диагностировали повышенную тревожность и депрессию. Учитывая отсутствие судимостей и хорошие характеристики, судья приговорил обвиняемую к условному сроку.