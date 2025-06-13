Азербайджан откроет туристическое представительство в Китае

В ближайшее время планируется открытие официального туристического представительства Азербайджана в Китае.

Как передает Day.Az, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг.

"В настоящее время туристические представительства Азербайджана действуют в России и Израиле. В ближайшее время ожидается открытие туристических представительств в Китае и Турции", - сказал он.