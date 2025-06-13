https://news.day.az/tourism/1760240.html Азербайджан откроет туристическое представительство в Китае В ближайшее время планируется открытие официального туристического представительства Азербайджана в Китае. Как передает Day.Az, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг.
Азербайджан откроет туристическое представительство в Китае
В ближайшее время планируется открытие официального туристического представительства Азербайджана в Китае.
Как передает Day.Az, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде на пресс-конференции, посвященной открытию летнего сезона в туристическом центре Шахдаг.
"В настоящее время туристические представительства Азербайджана действуют в России и Израиле. В ближайшее время ожидается открытие туристических представительств в Китае и Турции", - сказал он.
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