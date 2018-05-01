Российские звезды поделились впечатлениями о Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО

Формула-1 ежегодно притягивает в Баку тысячи туристов, среди которых всегда бывают зарубежные звезды.

В этом году столицу Азербайджана посетили такие известные российские актрисы, как Наталья Рудова, Анастасия Задорожная, модели Ксения Бурда, Света Билялова и Анастасия Решетова.

Своими впечатлениями и фотографиями, сделанными в Баку, они поделились на своих страницах в Instagram, сообщает Day.Az.

Популярная российская актриса Наталья Рудова в этом году, так же, как и в прошлом, не упустила возможности насладиться гонками.

"Ну вот и закончилась гонка. Было очень жарко. Было очень много аварий. Все ребята молодцы. Мы очень переживали за всех. Я могу лишь добавить что Гонки один из самых зрелищных видов спорта и я определённо влюблена", - подписала актриса одно из фото в Instagram (ред.- орфография сохранена).

Наталья Рудова также отметила, что Баку ей напоминает родной Актау.

"Каспий..любимый.. всегда в моем сердце.. Я безумно рада тому,что мое детство прошло на твоем берегу.. В Баку ,как в моем родном Актау.. " (с)

Модель Анастасия Решетова уверяет подписчиков, что запомнит уик-энд, проведенный в столице Азербайджана, надолго.

"Вы знаете, я ранее не замечала в себе такого интереса к спорту и радости за победителя, пока не попала на Формулу-1. Конечно, я и ранее была осведомлена о специфике гонок и участниках, но когда увидела это вживую, то окончательно поняла, что это моё! Я получаю кайф от этого зрелища и атмосферы, от рева моторов, запаха жженой резины и напряжения пилотов во время заездов, которое я улавливаю на энергетическом уровне прямо с трассы.....Спасибо прекрасному городу Баку, его жителям и организаторам Гран-при Азербайджана "Формулы 1" за этот уикенд!" - делится впечатлениями Решетова.

"Баку очень красивый город, чистый и дружелюбный♥️ Спасибо большое Baku City Cirquit, что пригласили", - пишет звезда "Инстаграма" Света Билялова.

Российская модель Ксения Бурда отмечает, что провела 3 счастливых дня в Баку.

"Спасибо Баку за тёплый приём ! Давно я так не гуляла" (с)

У российской актрисы, певицы и телеведущей Анастасии Задорожной к Баку особое отношение - она даже однажды отметила здесь свой день рождения. В этом году, как и в прошлом она не упустила возможности созерцать фантастическое спортивное зрелище.

"Очередная бессонная ночь оправдана этим фантастическим спортивным зрелищем!" (с)

Также актриса получила большое удовольствие от концерта Кристины Агилеры в Баку.

"Я подпеваю и весь зал подпевает. Песни Кристины Агилеры - это как машина времени в мои 14 лет" (с)

Напомним, что победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India). Кубок конструкторов - Mercedes.

Протяженность бакинского трека составляет 6 километров, а общая дистанция - 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг "Ичеришехер", в том числе на 7-м и 8-м поворотах - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг". В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку также состоялись соревнования "Формулы 2".

Т.Агавердиев

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