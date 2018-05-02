Как снизить стресс от телефона - СОВЕТ ПСИХОЛОГОВ

Каждое новое оповещение на смартфоне отвлекает пользователя, ставя его перед выбором - прервать текущее занятие и проверить, не пропустил ли он важный звонок или сообщение, или же попытаться сфокусироваться на делах. Однако исследования показывают, что на это уходит в среднем 25 минут. Поэтому психологи и другие исследователи ищут такие способы оповещения пользователя, которые не будут сильно отвлекать его от дел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Одним из способов поделился на последней конференции Американской ассоциации психологов специалист в области поведенческих исследований Ник Фитц. Как выяснила его команда, пользователи, которым уведомления приходят трижды в день, чувствуют себя счастливее, продуктивнее, менее подвержены стрессу и лучше фокусируются на своих делах.

Такой формат доставки уведомлений оказался даже более удачным, чем оповещения раз в час или вообще полная их блокировка.

"Отключение уведомлений не помогает, - отмечает Фитц. - Но мы можем получать их более разумным образом".

В исследовании приняла участие группа добровольцев, каждый из которых получал ежедневно в среднем 65-80 уведомлений от разных приложений. На протяжении двух недель контрольная группа проверяла уведомления как обычно, часть участников списки уведомлений трижды в день (в 9:00, 15:00 и 21:00), а остальные вообще не получали уведомлений.

В целом, отмечают исследователи, из-за сыплющихся на них оповещений люди испытывают стресс и чувствуют себя несчастными - постоянные уведомления отрывают их от дел и снижают производительность. Подобные подавленные настроения наблюдались в контрольной группе. Даже если уведомления приходили не постоянно, а раз в час, это не улучшало самочувствия участников.

Однако и отключение уведомлений тоже не слишком помогло.

Хотя участники, не получавшие оповещений, проверяли свои телефоны более целенаправленно, их беспокоило, что они могут что-то пропустить.

Возможно, если бы эксперимент длился дольше, они бы приспособились к этому и чувствовали бы себя лучше, предполагает Фитц. Или же можно было бы настроить оповещения о важных событиях, например, напоминания о встречах, так, чтобы они приходили в электронную почту.

Так или иначе, лучше всех себя чувствовали те участники, которым уведомления приходили трижды в день. Они оказались наиболее продуктивными, позитивными и способными себя контролировать. По мнению Фитца, лучше всего работала бы контекстно-ориентированная система, в которой пользователь бы получал список уведомлений в подходящее время. При этом наиболее важные оповещения приходили бы независимо от времени.

"Отвлекающие факторы, в целом, не слишком хороши, но лучше, если важные уведомления будут приходить вовремя", - отмечает Фитц.

Идеальная система может определять местоположение пользователя и выводить первую порцию уведомлений, например, по дороге на работу, вторую - во время обеденного перерыва, третью - по дороге домой. Электронные письма, возможно, могут приходить вне очереди, но менее важные уведомления - например, о сообщениях в соцсетях - могут приходить раз в день, вечером.

То, что такие незначительные меры помогли улучшить самочувствие испытуемых, удивило исследователей, ведь уведомления - лишь незначительная часть факторов, способствующая развитию стресса.

"Это, конечно, не панацея, - говорит Фитц. - Но это, безусловно, влияет на людей".

Исследователи собираются выложить приложение, которое использовалось в исследовании, в свободный доступ. Они надеются, что оно поможет людям оптимизировать работу со смартфоном.

И это приложение может оказаться очень актуальным - как показывает еще одно исследование, излишнее использование смартфонов может плохо сказываться на психическом здоровье. Американские исследователи наблюдали за 135 студентами и выяснили, что наиболее привязанные к электронному общению молодые люди больше остальных склонны к депрессии, тревожности и одиночеству.

"Поведенческая зависимость от использования смартфонов начинает формировать в мозге нейронные связи таким же образом, что и опиоидные обезболивающие - постепенно", - приходят к неутешительному выводу авторы работы.

Одиночество, считают исследователи, проистекает из неспособности людей пользоваться языком тела и другими социальными сигналами, используемыми в личном общении. При общении с помощью текста эти визуальные сигналы просто нет возможности использовать. Кроме того, отмечают исследователи, поглощенные своими смартфонами студенты чаще остальных занимались несколькими делами одновременно. Такой подход приводит к невозможности расслабиться и не дает выполнять обе задачи одинаково хорошо - качество результатов непременно страдает.

Исследователи настаивают - необходимо сознательно ограничивать себя в использовании смартфонов и других электронных средств связи.

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