Самый бесстрашный зверь на свете: его боятся даже львы - ВИДЕО

Медоед не зря считается одним из самых безумных созданий матушки-природы. Он способен провести удачную схватку против компании львов, а потом разогнать случайно встреченного леопарда до рекордной скорости. Да что там - медоеда даже в Книгу рекордов Гиннесса занесли как самого бесстрашного на свете зверя, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Не боится медоед и змей. Его иммунная система настолько совершенна, что после укуса королевской кобры он просто ляжет поспать. А затем проснется и брутально доест ошеломленную его наглостью змею.

Медоеды не только сильны, но и умны. Они понимают, как правильно загонять добычу в угол, используя тактические приемы, которым могли бы позавидовать и некоторые армии.

Челюсти медоеда настолько мощны, что он без труда прокусывает черепаший панцырь. В свете всего этого становится понятно, почему львам на видео не повезло. В следующий раз они будут оббегать медоеда за километр, и правильно сделают.

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