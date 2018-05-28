Продукты, от которых лучше отказаться в жару

С жарой прибавилось работы врачам. А все - из еды, которая быстро портится. Отравиться можно даже тем, что готовите дома, или берете с собой на обед в офис. От каких продуктов лучше отказаться в жару - смотрите далее, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Парадоксально, но факт: самые опасные продукты в жару - это блюда, которые вы готовите дома. Врач Виктория Форосенко уверяет: подхватить кишечную палочку можно, даже если все ингредиенты были свежие. Достаточно лишь вовремя не поставить кастрюлю в холодильник - и отравление гарантировано. Но и горячее не поставишь. У Натальи есть собственный лайф-хак, как ускорить охлаждение.

"Когда температура поднимается, может скиснуть и на плите, тогда надо водичкой охладит и поставить в холодильник", - рассказывает она.

Очень чувствительны к жаре - яйца.

"Это тоже источник кишечных инфекций, особенно если они термически не обработанные. Это белковые кремы, пирожные с кремами. Там может быть сальмонеллез", - говорит врач.

Также нужно хорошо продумать, как транспортировать десерты. Ведь при высокой температуре заварной крем, как и масляный, превращается в яд.

"Купили, сразу в кафе съели или быстро принесли домой и съели", - говорит руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Нина Кильдий.

А что с обедами, которые вы из дома берет на работу? Если живете в большом городе и тратите на дорогу около часа, для бутербродов лучше выбирать сырокопченую или копченую колбасу.

Кефир или ряженка, если не попадут под прямые солнечные лучи, час в автобусе тоже выдержат - говорит врач. А если обедать планируете ягодами, то совет - ни в коем случае не мыть их заранее.

"Однозначно они должны быть не мокрыми. Как только в пакет целлофановый замотал, он еще и в тепле где-то побыл в дороге, мокрые ягоды моментально начинают бродить", - говорит Нина Кольдий.

А чтобы наверняка уберечься от отравлений, можно приобрести чемодан-холодильник.