Фестиваль "Жара" в Баку вошел в ТОП-3 лучших опен-эйр лета в СНГ
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых лучших опен-эйр фестивалей государств СНГ на открытом воздухе летом этого года.
По данным ТурСтат, фестивали "Рок за Бобров" в Минске (Белоруссия), "Жара" в Баку (Азербайджан) и "FourЭ" в Алматинской области (Казахстан) входят в первую тройку музыкальных фестивалей СНГ под открытым небом, популярных у российских туристов, передает Day.Az.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей.
3-й музыкальный фестиваль "Жара" пройдет с 26 по 29 июля на территории курорта Sea Breeze в Баку на побережье Каспийского моря. В программе "Жара 2018" - EMIN, Григорий Лепс, LOBODA, Лениград, A'Studio, Artik & Asti, Alekseev, Burito, Валерий Меладзе, Егор Крид и другие. Входной билет на "Жару 2018" в фанзону стоит около 30 долларов, сидячий билет стоит от 50 до 300 долларов. В прошлом году фестиваль "Жара" посетили более 10 тысяч человек
Три самых популярных опен-эйр фестивалей в СНГ летом-2018:
"Рок за Бобров", Минск: 4 августа
"Жара", Баку: 26-29 июля
"FourЭ", Алматы: 17-19 августа
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