Фестиваль "Жара" в Баку вошел в ТОП-3 лучших опен-эйр лета в СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых лучших опен-эйр фестивалей государств СНГ на открытом воздухе летом этого года.

По данным ТурСтат, фестивали "Рок за Бобров" в Минске (Белоруссия), "Жара" в Баку (Азербайджан) и "FourЭ" в Алматинской области (Казахстан) входят в первую тройку музыкальных фестивалей СНГ под открытым небом, популярных у российских туристов, передает Day.Az.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей.

3-й музыкальный фестиваль "Жара" пройдет с 26 по 29 июля на территории курорта Sea Breeze в Баку на побережье Каспийского моря. В программе "Жара 2018" - EMIN, Григорий Лепс, LOBODA, Лениград, A'Studio, Artik & Asti, Alekseev, Burito, Валерий Меладзе, Егор Крид и другие. Входной билет на "Жару 2018" в фанзону стоит около 30 долларов, сидячий билет стоит от 50 до 300 долларов. В прошлом году фестиваль "Жара" посетили более 10 тысяч человек

Три самых популярных опен-эйр фестивалей в СНГ летом-2018:

"Рок за Бобров", Минск: 4 августа

"Жара", Баку: 26-29 июля

"FourЭ", Алматы: 17-19 августа

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