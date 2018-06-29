Мухи-убийцы: чем опасны насекомые

Порой даже обычные комары могут переносить тяжелые заболевания и приводить к серьезным инфекциям. Однако не только эти кровопийцы несут в себе опасность. Day.Az со ссылкой на anews.com и о других опасных "соседях".

Мухи

Не обращаете внимания на мух, летающих вокруг вашей еды или садящихся на лицо? А зря, ведь крылатые черные создания переносят на своем теле целый букет опасных инфекций. В России в зависимости от климатических зон количество видов мух превышает 80. Практически все они питаются пищевыми отходами - в лучшем случае, а в худшем - фекалиями. И остатки своей трапезы мухи носят на своих лапках, попутно "перекладывая" их туда, куда садятся. По статистике, предоставленной учеными из Кировской медицинской академии, мухи являются лидерами по переносу кишечных инфекций. Кроме того эти насекомые способны переносить брюшной тиф, паратифы, полиомиелит, дифтерию, туберкулез и прочие заболевания, не говоря уже о глистах.

Одна из разновидностей этих насекомых, мухи-жигалки, умеют сосать человеческую кровь, тем самым повышая риск заразиться туляремией или сибирской язвой. Также могут пострадать и глаза, ведь определенные виды мух способны заражать трахомой и конъюнктивитом. Неудивительно, что для своей безопасности вы должны как минимум отгонять мух от еды.

Тараканы

Специалисты уверяют, что, к счастью, количество кухонь, которые поражены этими насекомыми, значительно сократились. Но все равно рыжие мерзкие существа продолжают появляться в домах и общественных местах. А ведь тараканы так как и мухи любят антисанитарию, контактируя с мусором и грязью. После того, как насекомые насытятся на ближайшей свалке, они отправятся за десертом на ваш стол. Вместе с собой они приносят бактерии, включая такие заболевания, как дизентерия и гастроэнтерит.

Клопы и блохи

Вероятно, многие знают о том, насколько вредны эти насекомые. Однако стоит подчеркнуть, что стоит избавляться от них в обязательном порядке. А ведь постельные клопы ближе всего к человеку. Кровососущие насекомые прячутся в матрасе складках одежды или постельном белье. Кусая человека, клопы могут переносить туляремию, бруцеллез, оспу, гнойную сыпь, гепатит В, туберкулез и другие заболевания.

Эти же заболевания переносят и блохи, которые также могут являться переносчиками пуликоза и саркопсиллез.

Муравьи

Конечно, муравьи редко способны передать человеку смертельно опасные заболевания. Однако мелкие трудолюбивые насекомые могут приносить в ваш дом опасность. ​У нас популярны рыжие лесные муравьи и, к счастью, ядовитые муравьи, существующие в природе, у нас не обитают. Тем не менее брюшко всех муравьев наполняет кислота, которая может привести к волдырям и покраснениям после попадания на кожу.

Нередко эти насекомые заводятся в квартирах. И хотя они по размеру меньше лесных муравьев, их укусы не менее болезненные. Также они могут забираться в питьевую воду, косметику, одежду, приводя как минимум к порче продуктов, а максимум - к отравлению.

Специалисты напоминают, что не стоит легкомысленно относится к обычным насекомым. И в случае, если есть возможность, с ними нужно бороться. И хотя обычные насекомые редко приводят к смертельным болезням, лучше не контактировать с ними лишний раз. Поэтому пользуйтесь репеллентами, если вы отдыхаете на природе и устанавливайте москитные сетки дома.

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