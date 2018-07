Сможете ли вы соединить точки в этой логической головоломке?

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет головоломку "9 точек и 4 линии", которую можно найти в книге "Fundrum My Conundrum: The Book of Riddles" Рэя Эпштейна и Бена Ковлера. Она подобна тем головоломкам, которые вы, возможно, видели раньше. Если вы когда-нибудь пробовали решать такие задачи, вы знаете, что это не так-то просто сделать и придется, в буквальном смысле, поломать голову. Заинтересовались? Тогда читайте условие головоломки, постарайтесь решить ее, и, если вам это удастся, сравните свой ответ с нашим, который можно найти тут же после описания головоломки. Удачи!

Головоломка

Перед вами ровная квадратная сетка - ровно три строки и три столбца - с девятью точками. Вы должны соединить каждую точку, проведя лишь четыре прямые линии, при этом нельзя отрывать карандаш от листа бумаги. Вы сможете сделать это?

Попробуйте, у вас неограниченное количество попыток, чертите снова и снова. Как только вы решите головоломку, сравните свой ответ с правильным.

Авторы книги представили эту головоломку как задачу средней сложности. Выходит, что есть задачки и посложнее.

