Джерард Батлер и Гари Олдман спасут президента России - ВИДЕО
На Youtube-канале компании Lionsgate Movies опубликован трейлер нового фильма "Охотник-убийца", в котором американские подводники предотвращают Третью мировую войну, спасая российского президента.
Новый фильм рассказывает об экипаже американской подводной лодки, которая находится в Северном Ледовитом океане. В ходе выполнения задания им становится известно, что в России планируется военный переворот, инициированный министром обороны России. Это может окончательно разрушить мировой порядок и привести к масштабной войне. Чтобы не допустить этого, команда подлодки решает провести операцию по спасению российского президента.
Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гари Олдман, а президента России сыграл российский актер Александр Дьяченко. Режиссер ленты - Донован Марш.
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