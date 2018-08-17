Что означают белые крапинки на ногтях

Что на самом деле значат белые крапинки на ногтях? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Если на одном или сразу нескольких ногтях появились белые пятна, это говорит о том, что в организме происходят изменения. Вероятно, не самые позитивные.

Белые точки нередко появляются из-за постоянного травмирования ногтей. Особенно часто они возникают у женщин, наращивающих ногти или наклеивающих искусственные. Также причиной может стать плохое качество лака или попросту непрофессиональное выполнение маникюра.

Также крапинки могут возникать из-за систематического воздействия рук с бытовой химией. Нередко белые точки возникают у тех, кто любит грызть ногти на руках. Если такие крапинки возникают на ногах, то скорее всего это свидетельствует о низком качестве используемой обуви.

Но причины могут быть и не такими безобидными: белые точки могут свидетельствовать о заболеваниях ЖКТ, недугах сердечно-сосудистой и нервной системы, а также многом другом.

Чтобы выяснить истинную причину повреждения ногтевой пластины, следует обратиться к врачу.

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