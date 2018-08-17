Что означают белые крапинки на ногтях

17 августа 2018 06:07

Что на самом деле значат белые крапинки на ногтях? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Если на одном или сразу нескольких ногтях появились белые пятна, это говорит о том, что в организме происходят изменения. Вероятно, не самые позитивные.

Белые точки нередко появляются из-за постоянного травмирования ногтей. Особенно часто они возникают у женщин, наращивающих ногти или наклеивающих искусственные. Также причиной может стать плохое качество лака или попросту непрофессиональное выполнение маникюра.

Также крапинки могут возникать из-за систематического воздействия рук с бытовой химией. Нередко белые точки возникают у тех, кто любит грызть ногти на руках. Если такие крапинки возникают на ногах, то скорее всего это свидетельствует о низком качестве используемой обуви.
Но причины могут быть и не такими безобидными: белые точки могут свидетельствовать о заболеваниях ЖКТ, недугах сердечно-сосудистой и нервной системы, а также многом другом.

Чтобы выяснить истинную причину повреждения ногтевой пластины, следует обратиться к врачу. 

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