Эта головоломка «судоку» названа самой сложной в мире

Обычно простая задача, которую не удается решить, вызывает фрустрацию. Возьмем для примера "судоку", головоломку, получившую в последнее время невероятное распространение во всем мире. Несмотря на простые правила, решение может на самом деле быть очень трудным. Можете спросить Арто Инаклу, который утверждает, что создал самую сложную в мире головоломку "судоку".

Взгляните на головоломку, расположенную ниже по тексту, и попытайтесь ее решить - если фрустрация доставляет вам радость и если у вас много свободного времени, которое нужно как-то убить.

Вы, вероятно, пробовали решать "судоку" пару раз. Особенно после 2005 года. Именно тогда эта игра захватила Британию и США, а затем и весь мир. Согласно сообщениям New York Times, летом 2005 года больше половины ведущих американских газет выходили с одним или более "судоку" в день. Ни одна из головоломок не получала такого стремительного распространения в газетах после бума кроссвордов в 1924 году. Взрыв популярности может быть связан с тем, что решение головоломок дает нам ощущение, будто мы восстанавливаем порядок, пишет Марсель Данези в своей статье в журнале "Psychology Today".

Итак, встречайте! Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет самое сложное "судоку" в мире:

Финский математик Арто Инкала разработал эту головоломку "судоку" в 2012 году, назвав ее самой сложной в мире. Он присвоил ей имя "Эверест", поскольку считает, что тот, кто ее одолеет, совершит беспримерный подвиг. Инкала специально придумал "Эверест" для того, чтобы его не мог решить никто, кроме самых талантливых. Для справки, большинство "судоку" оцениваются по пятизвездочной шкале, где пять звездочек означают самые сложные головоломки. Согласно этой рейтинговой системе, Инкала присвоил головоломке "Эверест" одиннадцать звездочек. Так что, удачи.

Ответ смотрите здесь.

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