Почему мотыльки летят на свет

Мемы про мотыльков захватили соцсети. Картинка про мотылька появилась в июле, тогда ее опубликовал один из пользователей Reddit.

Чуть позже фото появилось в Twitter и мгновенно стало популярным, породив огромное количество шуток.

А Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему же мотыльки так настойчиво летят на свет.

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но существует несколько теорий.

Согласно одной из них, мотыльки используют Луну и звезды в качестве ориентира при полете. Излучение от удаленного источника света воспринимается как параллельное. С его помощью можно двигаться по необходимой траектории, выдерживая некоторый угол. Излучение от близкого источника является радиальным, поэтому насекомые, пытаясь найти нужное направление, постоянно движутся кругами вокруг него. Плюс ко всему яркий источник света ослепляет и дезориентирует мотыльков при приближении.

Вторая теория основывается на том, что мотыльки воспринимают свет как своеобразный выход. Замкнутые пространства опасны для насекомых, поэтому они всеми силами стараются вырваться оттуда и летят на свет.

Также есть версия, что мотыльки летят на свет в поисках тепла. Именно поэтому из двух лампочек они выбирают самую яркую, хоть и обжигаются, подлетая слишком близко.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook