Опровергнуто существование древнейшей формы жизни

Ученые Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) пришли к выводу, что следы одной из древнейших форм жизни на Земле на самом деле являются обычной скалистой породой. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2016 году группа ученых под руководством Аллена Нутмана (Allen Nutman) из Университета Вуллонгонга в Австралии обнаружила то, что исследователи посчитали древнейшими окаменелостями живых организмов. Они, по мнению специалистов, являлись останками микробов из формации Исуа - самых старых горных пород, расположенных в Гренландии. В статье, опубликованной в журнале Nature, палеонтологи описали то, что они приняли за строматолиты - слоистые образования, оставшиеся от цианобактериальных матов (сообществ микроорганизмов).

Возраст "строматолитов" составлял 3,7 миллиарда лет, что на 220 миллионов лет древнее окаменелостей из формации Дрессер в Австралии, которые на тот момент считались самыми старыми. Это открытие считалось невероятным, поскольку считалось, что на тот момент на Земле не было условий, подходящих для существования жизни. Сама планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад, и на появление первых организмов в этом случае приходилось 700-800 миллионов лет.

В новой работе ученые подвергли критике своих коллег. По их мнению, найденные образования не имеют отношения к строматолитам. К такому выводу они пришли, проанализировав форму и химический состав "окаменелостей". Ископаемые оказались лишены внутренних структур, характерных для строматолитов, и признаков микробной деятельности. Это указывает на то, что самые древние следы жизни на самом деле являются камнями, которые испытали на себе воздействие геологических процессов.

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