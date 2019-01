Ученые выяснили, как общение продлевает жизнь

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, определила социальные факторы, влияющие на продолжительность жизни и процесс старения. Статья специалистов, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые пришли к выводу, что частые встречи с друзьями и любимыми родственниками влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.

Исследователи на протяжении четырех лет наблюдали за жизнью 7304 человек разного пола в возрасте от 50 лет и старше. В результате было установлено, что крепче оказалось здоровье у пожилых людей, уделяющих большое внимание общению с близкими.

Более 73% людей с хорошим самочувствием как минимум раз в неделю встречались с друзьями, посещали спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения, состояли в общественных организациях.

Исследователи считают, что ведущие активную жизнь в преклонном возрасте люди чувствуют ее значимость и осмысленность. Поэтому их здоровье не ухудшается, а сама жизнь приносит больше радости.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook