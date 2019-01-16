Пить и не пьянеть: хитрости спецслужб

Алкоголь очень вреден для здоровья, и от его употребления всегда, конечно, лучше отказаться. Но, так или иначе, бывают ситуации, когда пить приходится всем, даже если речь про вынужденное решение. Застолье, где решается судьба серьезной сделки, встреча родственников или старых знакомых - в жизни очень много поводов, когда сложно отказать. Но раз отказать нельзя, то можно хотя бы минимизировать влияние напитков на организм. Особенно в хитростях застольев поднаторели спецслужбы. Day.Az со ссылкой на trendymen.ru представляет читателям несколько такх хитростей.

Жирная пища

За пару часов до серьезного застолья стоит плотно перекусить. Да не чем попало, а жирной пищей. Сало с борщом? Чудесно, побольше сала, поменьше борща. На сладкое приготовьте себе чудесный бутерброд: хлеб с маслом, обильно политый медом.

Артподготовка

Разведчики практиковали хитрый способ подготовить тело к поступлению яда (а вы думали, чем является алкоголь?): выпивали 100 граммов водки за час-два до начала застолья. Организм начинал вырабатывать ферменты, расщепляющие спирт, и следующие дозы встречал уже во всеоружии.

Абсорбенты

Не менее хитрым способом пользовались резиденты ГРУ. Спецаптечка содержала препарат RU-21, который являлся по сути смесью хороших абсорбентов. Препарата вам, конечно, достать не выйдет. А вот наестся активированного угля никто не мешает - он с тем же успехом впитает часть спирта и сивушных масел. Подстрахуйтесь и примите за час до пьянки таблетку "Фестал", они нормализуют работу желудка, и организм перенесет последующий алкоудар гораздо проще.

Водка с лимоном

Вообще, любой спиртной напиток пейте с лимоном или апельсином. Витамин C серьезно препятствует опьянению. Не переборщите, а то заработаете язву. Лучше уж напиться, в самом деле!

Разминка

Старайтесь не сидеть на одном месте. Сотрудников разведки на серьезном застолье можно вычислить по активности: видите, кто больше всех руками размахивает? Наверняка, шпион. Если серьезно, то любая физическая активность помогает оставаться "в седле" дольше. Не ленитесь - и в сочетании с предыдущими советами можно будет выпить с наименьшими негативными последствиями.

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