Шестилетний ребенок стал парикмахером и прославился - ВИДЕО

Ребенок из Китая прославился в сети благодаря выдающимся парикмахерским навыкам. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители шестилетнего Цзяна Хунци (Jiang Hongqi) - владельцы салона красоты в городе Суйнин - познакомили сына с профессией, когда ему было четыре года. Сначала мальчику помогали взрослые мастера, а затем он начал обслуживать клиентов самостоятельно.

Тогда родители принялись снимать его за работой в салоне и публиковать видео на китайской платформе Kuaishou. На одном из них видно, как Цзян отстригает сеченые кончики девушке, а затем делает ей завивку с помощью плойки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Вскоре ролики принесли известность маленькому китайцу: на сегодняшний день на его аккаунт подписаны более 1,5 миллиона человек.

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