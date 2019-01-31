Под угрозой срыва: список победителей "Грэмми" слили в Сеть - ВИДЕО
В Сети за две недели до церемонии появился список всех победителей, который кто-то выложил на официальном сайте. Взлом или ошибка - неясно.
Но если это не фейк - песней года станет Shallow, которую исполнил дуэт Леди Гаги и Брэдли Купера в фильме "Звезда родилась", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Также записью года окажется композиция I Like It Like That певицы Карди Би. Лучший альбом - у Тейлор Свифт. В других номинациях победят Дрейк, Арктик Манкис, Фаллаут Бой и дуэт Джейзи и Бейонс.
Организаторы премии поспешили всех успокоить - якобы утечка фальшивая, а имена победителей узнают в самый последний момент в день церемонии.
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