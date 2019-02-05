Что означают знаки на куриных яйцах

Многие видели на упаковке яиц эти буквы и цифры, но не все знают, что это значит. А между тем, этот шифр несет важную информацию о качестве яиц. Читать его следует так: буква обозначает сорт яиц, первый знак - срок хранения, а второй - категорию, то есть размер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, буквой "д" отмечают, соответственно диетические яйца, которые, правда, сейчас уже сложно найти на полках магазина. Диетические яйца, по сути, являются просто очень свежими, и употребить их в пищу нужно не позже чем через неделю. В маркировке диетических яиц используются красные чернила.

Если же этого не произошло, то яйцо переходит в категорию столовых, которые обозначаются буквой "с". Таких яиц в магазинах большинство, они отмечаются синими чернилами. При комнатной температуре их можно хранить 25 суток, в холодильнике - 90 суток.

Категория говорит о массе яиц. К третьей категории относятся самые мелкие яйца (35 - 44,9 г), к второй - средние (45 до 54,9 г), а к первой - крупные (55 - 64,9 г).

Если яйца весят от 65 до 74,9 граммов, то они становятся отборными, что отмечается буквой "о". Ну а редкие экземпляры с весом более 75 граммов переходят в высшую категорию и получают букву "в".

На упаковке импортных яиц третья и вторая категории обозначены буквой S, первая - M, отборные - L, а высшие - XL. Первая цифра номера говорит о стране-производителе:

Бельгия - 1

Германия - 2

Франция - 3

Голландия - 6

В рецептах обычно имеются ввиду яйца третьей категории.

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