Фрида Кало: интересные факты о мексиканской художнице

Фрида Кало - известная всему миру мексиканская художница. Ее необычные картины - отражение ее самой. Day.Az со ссылкой на anews.com представляет читателям несколько фактов о великой женщине.

На своих картинах она не улыбается

Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера. Фотография Карла Ван Вехтена, 1932 год.

У Фриды множество автопортретов - на них она всегда серьезная и немного грустная. У женщины очень необычная внешность. Отличительная черта Фриды - густые, почти сросшиеся брови и пронзительные черные глаза.

Тяжелая болезнь



Фрида Кало, 1919 год

В 6 лет она переболела полиомиелитом, после болезни на всю жизнь осталась хромота, а ее правая нога стала тоньше левой. "Фрида -деревянная нога" - дразнили ее сверстники. Во взрослом возрасте художница скрывала недостаток длинными национальными платьями. В Юности девушка попала в автомобильную аварию - трамвайный прут воткнулся в живот и вышел в паху, раздробив тазобедренную кость. В трех местах был поврежден позвоночник, сломаны два бедра. Правая нога, иссушенная полиомиелитом, была переломана в одиннадцати местах. Тридцать два раза Кало побывала на операционном столе.

Несколько царапин

Свою знаменитую картину "Всего-то несколько царапин" художница нарисовала после показной измены своего мужа. На ней изображена искалеченная женщина и мужчина с равнодушным лицом.



"Всего-то несколько царапин!". Фрида Кало, 1935 год

Фрида и Лев Троцкий



Наталья Седова, Фрида Кало, Лев Троцкий, 1937 год

Мексиканская художница восхищалась "трибуном русской революции" и тяжело переживала его высылку из СССР. В итоге, Троцкий и его жена обрели приют в Мехико, в доме Фриды и ее мужа. До сих пор ходят слухи об их тайном романе. Очевидцы рассказывают, что яркая, интересная, обаятельная мексиканка мгновенно пленила гостей. Почти 60-летний революционер увлекся, как мальчишка.

С корабля на бал

В 1953 году, незадолго до смерти, художнице ампутировали ногу. Почти сразу после операции она приехала на открытие своей последней выставки. Ее внесли на носилках и поместили на кровать в центре зала. Фрида шутила, пела свои любимые сентиментальные песенки под аккомпанемент оркестра "Мариачи", курила и пила, надеясь, что алкоголь поможет снять боль.

Последний путь

После ее смерти в 1954 году в зал крематория пришли проститься толпы поклонников. Тело художницы было завернуто в знамя мексиканской коммунистической партии. Близкие собрали все ее любимые украшения: старинное ожерелье, дешевенькие простые вещицы из морских ракушек, которые она особенно любила, - и положили все это в серый гроб, установленный в "Паласио де Бельяс Артес" - Дворце изящных искусств.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook