В России жители запечатлели падение метеорита - ВИДЕО

Жители сразу нескольких городов Краснодарского края наблюдали падение метеорита. Небесное тело, предположительно, упало в районе Новороссийска.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов заявил, что решение об организации экспедиции по поиску метеорита не принято. По его словам, болид весил не более 100 граммов и, вероятно, превратился в камень, передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что 31 января на загадочное свечение наблюдали жители Сочи, Анапы, Абинска, Новороссийска и других городов, расположенных на Черноморском побережье.

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