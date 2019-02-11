В небе над Азербайджаном замечен НЛО

В воздушном пространстве Азербайджана был замечен неопознанный летающий объект.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezer TV, необычный объект можно было наблюдать над горой Бешбармаг.

По словам местных жителей, привлекший внимание объект в течение короткого времени сделал несколько кругов в воздухе и со скоростью пропал из видимости. Жители успели сфотографировать это явление и поделились ими в соцсетях.

С данным фото ознакомился астролог Фирудин Гурбансой. По его словам местность на которой раполагается гора Бешбармаг является планетарным энергетическим центром, тем самым привлекает внимание НЛО.

Астролог отметил, что ранее несколько раз замечал НЛО на территории горы Бешбармаг.