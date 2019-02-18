Настоящая история «сердечка» из ваших смайликов и рисунков

Сейчас люди все меньше что-то передают словами. Прицел на эмоциональную передачу в устной речи все больше требует интонационных переходов и междометий, а в письменной мы всё чаще употребляем символы. При этом, мы часто даже и не представляем себе, что за ними стоит и какой первоначальный смысл они несли. А разобраться в этом зачастую, бывает очень интересно. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вестник..

И начать стоит с тех символов, что уж совсем прочно засели у нас в голове и ассоциируются только с совершенно однозначными понятиями. Так что, давайте начнем с сердечек. Ну так вот. Рисуя сердечко на открытке, ставя очередное сердечко в Фейсбуке или посылая валентинку, каждый думает, что он посылает человеку, который ему по меньшей мере не отвратителен до тошноты, символ сердца. Символ любви, нежности и всего-всего-всего самого прекрасного и романтичного.

Но очень мало кто даже подозревает о том, что у этого символа любви (да да, именно символа любви, тут все по-честному) очень интересная история и символизирует он совсем другую часть тела, а никак не сердце. Ни разу.

Но - по порядку.

Символ любви - и не только для краткости и эмоциональной насыщенности, но и для того, чтобы избежать прямых неприличных описаний, а ограничиться намеками - в любовных посланиях использовали еще греки и римляне. Но именно, как символ любви. Сердцем этот символ назвали христиане и то, только в эпоху средневековья. Ранние христианские символы не содержали символа сердца.

Собственно, ничего удивительного, ведь ранние христиане, как правило, имели римские или греческие корни, а греки и римляне хорошо были знакомы с анатомией и точно знали, что сердце выглядит совсем по-другому (ну правда они еще были и уверены в том, что к любви сердце не имеет никакого отношения - но это уже другая история).

Поэтому мир историков и философов, пишущих на тему ранних символов многочисленные труды, разделился, и большая часть из них считает, что основой этого популярного символа послужила попа. Вот несколько подкрепляющих эту теорию историй.

В Национальном Археологическом музее славного города Неаполя хранится статуя Венеры Каллипиги (Venere Callipigia) - в переводе с итальянского и с древнегреческого - "Венеры с красивыми ягодицами" или, если угодно, "Венеры Прекраснопопой". Как считается - она-то и положила начало этому прекрасному символу любви.

Когда-то, когда её только изваяли для храма Венеры, все пришли в неимоверный восторг. Все любовались и радовались. Рисовали и сочиняли поэмы. Собственно ее и стали упрощенно изображать в посланиях, чтобы высказать восхищение.

Когда пришло христианство, в темные века символ любви считался непристойным, а ближе к средневековью его вынули из опалы и поместили в триединство основных христианских символов. Вера, Надежда, Любовь. Сказав, что символ этот олицетворяет сердце. Да, Ватикан - это очень серьезная корпорация и они всегда внимательно относились к визуальному ряду. Они работали с аудиторией и промахи допускали крайне редко. Символ вошел в жизнь. Но Римские Папы прекрасно знали, откуда и как он взялся. У Папы Бонифация VIII был перстень с огромным изумрудом, который он подолгу рассматривал. Спустя много лет после смерти этого могучего понтифика хранители Ватикана увидели вырезанную в изумруде Венеру Каллипигу.

У Папы Александра VI Борджиа был знаменитый крест с изумрудом (любовь к большим изумрудам у Римских Пап - это тоже отдельная история). Венеру Каллипигу на огромном изумруде, по его личной просьбе, вырезал ему один знаменитый ювелир, после чего камень был помещен в крест для торжественных богослужений. Папа крестил прихожан Любовью. Венерой Каллипигой.

Но Венера Каллипига - это только парадная часть истории попы, которая стала символом Любви. Есть несколько еще.

Например, история храма Афродиты Каллипиги, а на самом деле, конечно, история двух сестер из Сиракуз. Обе они обладали невероятно красивыми попами - причем не только по мнению самих сестер, но и по мнению большей части жителей этого прекрасного города.

Если верить рассказам поэтов, то жители Сиракуз ничем больше и не занимались, а только и делали, что сидели и спорили: у кого из сестер попа красивее. В конце концов, сестры решили спросить мнение "постороннего ценителя со свежим, незамутненным взглядом".

Сестры пришли в порт к прибытию очередного корабля, выбрали симпатичного молодого мужчину и обратились к нему с просьбой разрешить этот вечный спор. Повернулись спиной и задрали туники. Матрос, болтавшийся в море несколько лет сперва немного ошалел от такого великолепия (а по слова Тиридия - так даже на минуту ослеп), но потом взял себя в руки и приказал принести из ближайшего трактира бочонок черного иноса и стул. Сел, выпил и стал изучать.

В конце концов все же выбрал попу старшей. Ну, а выбрав - немедленно влюбился и решил тут же жениться. Тут же подыскали жениха и младшей сестре. Город в ознаменование решения по столь трудному состязанию выдал обеим сестрам приличное приданное и те возвели храм Афродиты Каллипиги.

Так что да. Попа у эллинов и римлян правила и направляла чувства. Кстати, в древнегреческих полисах проводили не только Олимпийские игры, но и конкурсы красоты, в том числе и красоты "каллипиг". Изображение попы стало символом восхищения и почти преклонения. Гораций читал в состязаниях строки о любви, где все слова были обращены к "каллипиге".

Ну, а символ... Ну да, изначально это не сердце, а попа. Вас что-то смущает? В любом случае - Любовь ведь. Так что, не грустите и спокойно продолжайте пользоваться в посланиях о восхищении и преклонении перед красотой вашего визави.