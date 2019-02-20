Кадры, опубликованные в интернете полицейскими из Брума (Австралия), смотрятся действительно таинственно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Во время грозы молния высветила в небе какой-то странный объект, который как будто понял, что его рассекретили, и немедленно удалился. Сами служители закона не знают, что и думать по поводу кадров, но некоторые из них уверились, что мы не одиноки во Вселенной, и гости из космоса вполне могут посещать нашу планету.

Любители развенчивать мифы тоже подключились к дискуссии, заявляя, что видеоролик показывает нам всего лишь оптический эффект - интересный, но вполне объяснимый. Некоторые думают, что это мог быть преломившийся свет фар автомобиля, другие же уверены, что на кадрах запечатлена шаровая молния.

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