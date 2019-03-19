Пятна на коже вызывают много комплексов, особенно если они появляются у девушек. Страдающие от синдрома витилиго и других кожных аномалий стараются спрятать свое тело от любопытных глаз.

Как передает Day.Az со ссылкой на BigPicture, Эта красавица тоже долгое время стеснялась своей необычной кожи, но сейчас она смело демонстрирует миру свои отличительные знаки на спине и животе.

Как пятна появились на теле девушки и почему друзья не хотели с ней гулять, узнайте из материала.

Будучи совсем малышкой Юлианна Юссеф не обращала внимания на свои родимые пятна, но когда ей исполнилось 8 лет, ситуация кардинально изменилась. Девочка заметила, как на нее пялятся люди с удивлением и опаской. Некоторые родители не разрешали своим детям играть с ней.

У красавицы, которой сейчас исполнилось 25 лет, есть огромное родимое пятно, покрывающее большую часть спины, и родинки на животе. По всему телу Юлианны словно разбросаны маленькие пятнышки.

В подростковом возрасте девушка страдала от недобрых взглядов прохожих и злобных комментариев, касающихся особенностей ее внешности.

Юлианна живет в Варшаве. Недвусмысленные взгляды и замечания мучили девушку, поэтому она решила сидеть дома и выходить на улицу только с наступлением темноты.

Друзья не хотели гулять с ней из-за пристального внимания прохожих. Они шутили, что выходить с ней на улицу - то же самое, что ходить с обезьянкой. Юлианна не сердилась, но постоянно думала, почему это случилось именно с ней, почему она родилась не такой, как все.

Красавица считала, что никогда не встретит настоящую любовь, потому что никому из парней не понравится девушка с черной волосатой спиной.

Ее называли далматинцем, жирафой, коровой, грязнулей и шарахались от девушки, как будто боялись, что ее родимые пятна заразны.

Но сейчас она выросла и перестала обращать внимание на все насмешки и едкие слова. Юлианна научилась любить свое тело.

"Я устала прятаться и бояться людей, их реакций и действий. Я поняла, что никто не поможет мне кроме меня самой. Это подняло мой дух и самооценку", - говорит девушка.

Юлианна поняла, что большинство людей просто не знают, что с ее кожей. Если бы все знали, что это обычное родимое пятно, то, возможно, реакция была бы совсем другой.

У красавицы - 100 000 подписчиков в Инстаграме, которым она без лишней скромности показывает роскошное тело с необычными отметинами.

Быть не такой, как все, - еще не повод считать себя уродиной. Особые приметы можно превратить в неповторимые особенности, которые выделяют личность из толпы. Оригинальность всегда в моде.