Несмотря на то, что этой жительнице Эйрдри (Шотландия) всего 4 года, ей уже повезло стать очевидицей таинственного явления, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Обедая с родителями, девочка случайно взглянула в окно и увидела нечто странное. Мама и папа, правда, подумали, что это всего лишь воздушный шар, но дочка так настаивала на том, что это "инопланетяне", что взрослые решили снять летящий в небе объект на видео.

Когда же родители пересмотрели видеоролик, они и впрямь уверились, что летающий предмет дискообразной формы вряд ли был воздушным шаром. Пока у семейства нет объяснения тому, что они увидели - мама и папа не исключают, что их маленькая дочь и впрямь заприметила в небе инопланетный корабль.

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