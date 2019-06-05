Сегодня звезды гороскопа обещают доставить вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей: прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда в этот день могут обеспечить вам позитивных эмоций не меньше, чем тур в какую-либо экзотическую страну! Только будьте осторожнее со сладким - оно может оставить заметный след на фигуре. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: и вы, и окружающие будете склонны принимать желаемое за действительное, благодаря чему есть риск совершить немало ошибок. Зато этот день прекрасно подходит для любви и романтики. Даже сам факт нахождения рядом с любимым человеком может вызвать всплеск ярких позитивных чувств. Прогулки под луной и другие проявления нежности сегодня как никогда кстати.

Овен

Сегодня в голову Овна могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Овна могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Овна в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Телец

Сегодня день Тельца переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Тельца, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Телец сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Близнецы

Сегодня Близнецам необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Близнецам не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы их репутация и кошелек не пострадали, Близнецам сегодня не следует браться за то, что находится вне их компетенции: даже в простых делах они рискуют зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Близнецы не забудут посоветоваться с профессионалами.

Рак

Сегодня - день, когда Раку не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Раку замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Рак может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Лев

Сегодня Льву придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Льва можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Льва привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Лев будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Льву стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Дева

Сегодня Дева может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ей поступит привлекательное предложение или же она познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Деве придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Деве тщательно взвесить все "за" и "против" - от ее сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.

Весы

Сегодня ситуация может потребовать от Весов проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Весам придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Весы обладают нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне им по силам.

Скорпион

Сегодня звезды дарят Скорпиону гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Скорпиону будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Скорпиона, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Скорпиона не составит труда сразить всех своим обаянием.

Стрелец

Сегодня залогом успеха для Стрельца является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Стрельца инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Стрельцу необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют его втянуть.

Козерог

Сегодня гороскоп обещает Козерогу прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Козерога на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одинокому Козерогу приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Козерога есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Водолей

Сегодня Водолею не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Водолея из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Водолею сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут отличным оратором: для них не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Рыб будет заразительным, и пусть они порой склонны преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Сегодня идеи Рыб будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

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