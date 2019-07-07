Day.Az представляет читателям опубликованную на echo.az статью О.Булановой о средневековых памятниках Барды.

Когда собираешься отправиться в очередное путешествие - в Барду, многие спрашивают: а что там делать-то? Там из достопримечательностей один только мавзолей и остался!

Оказалось, там есть, что делать. Но даже если бы в этом городе и окрестностях ничего больше не было, то и ради одного только мавзолея XIV в. можно туда приехать. Потому что данный мавзолей - не просто визитная карточка Барды, как Девичья башня в Баку, он знаковый для всей древней архитектуры Азербайджана, один из самых ценных памятников Средневековья.

Этот башенный мавзолей высотой в 13-14 м был построен в 1322 г. зодчим по имени Ахмед ибн Эйюб аль-Хафиз Нахчывани, последователем школы великого Аджеми. Иногда его называют мавзолеем Ахмеда Зочейбаны. Или мавзолеем Нушабы. Об этой легендарной правительнице писал Низами Гянджеви в поэме "Искандер- наме". Правда, каким образом современница Македонского могла попасть в XIV в., история умалчивает...

А еще мавзолей называют "Аллах-Аллах". Дело в том, что он облицован двумя видами кирпича - отшлифованным красным, просто обожженным, и бирюзовым глазурованным. Кирпичи выложены в узор, в котором двести раз повторяется слово "Аллах", написанное куфическим письмом. Повторяющаяся надпись покрывает всю поверхность мавзолея и идет по диагонали, красный кирпич положен при этом горизонтально, а бирюзовый - вертикально. Все вместе создает очень интересную игру и цвета, и фактуры. Любопытно при этом, что слово "Аллах" в зашифрованном исполнении встречается в национальной архитектуре впервые именно на этом мавзолее.

В этом плане с ним схож знаменитый мавзолей Шейха Сефи в Ардебиле. Но у ардебильского памятника слово "Аллах" написано под углом в 90 градусов.

Сведения о бардинском мавзолее имеются в произведениях многих путешественников. Путешественник и историк XIII-XIV вв. Хамдаллах (Гамдулла) Казвини в своем произведении "Нузхат ал-кулуб" ("Услада сердец") писал, что мавзолей был построен еще до нашей эры при Александре Македонском. Далее отмечал, что в период правления шаха Фируза из династии Сасанидов (V в.) мавзолей был благоустроен. Откуда он это взял, неизвестно. Так что возраст мавзолея - загадка...

Мавзолей имеет два богато декорированных сталагмитами входа, ориентированных по оси север - юг, конический шатровый купол, высокий цоколь и подземный склеп. Но еще совсем недавно его можно было назвать одним из самых разрушенных памятников. Причем у разрушений тоже есть своя история...

Самое значительное разрушение мавзолея свершилось во время нашествия Тимуридов. Затем его восстановили - как могли. Кроме этого мавзолей пострадал после установления в Азербайджане советской власти. Пострадали и надгробия мавзолея, и часть надписей, которые были стерты или выбиты, и входные ворота. И это при условии, что своего купола он лишился еще раньше. Досталось даже деревьям на территории: они были или вырублены, или высохли сами из-за отсутствия должного ухода. Участок, на котором располагался комплекс, тоже уменьшился - из-за самовольных захватов территории.

В 1957 г. он был... нет, не отреставрирован, а отремонтирован. Но, армяне, которые были в числе специалистов, под видом ремонта нанесли мавзолею серьезнейший ущерб: утерянный купол был изготовлен из бетона. Мало того, что бетон тут - материал чужеродный, так еще и тяжелый, что привело к крену мавзолея.

К серьезной реставрации притупили в 2011 г, открытие состоялось в марте.

Хорошо выглядит, красиво. Аккуратно. Никаких выбоин и разрушений. Словно только что построен. Новый купол - такого же цвета, как и глазурованные кирпичи, строятся входные ворота, облагораживается территория... Но иллюстрирует данный материал старое фото. Там он выглядит более древним.

Недалеко от мавзолея Нушабы имеется еще одни средневековый мавзолей, точнее, его остатки - мавзолей Ахсадан-баба. Ранее он также принадлежал к группе башенных мавзолеев, но ныне от него сохранился лишь полуподземный склеп. Очень жаль, что время его не пощадило, ведь он ярко выделялся среди памятников нахчыванской школы: внутреннее пространство в виде шестиконечного креста нигде более не встречается. Считается, что строил оба мавзолея один и тот же зодчий.

В селе Гюльоглулар (несколько километров к северу) в довольно-таки хорошем состоянии сохранилась восьмигранная гробница XVIII в. Это мавзолей ниже мавзолея Нушабы построен в других архитектурных традициях и чем-то напоминает гробницу аль-Бакуви во дворце Ширваншахов в Ичери шехер.

Еще один знаменитейший памятник в самой Барде - это мечеть-мавзолей Имамзаде, или мечеть Ибрагима. Историки считают, что в гробнице при этой мечети похоронена внучка пятого имама джафаринских шиитов Мухаммеда аль-Бакира. В VIII-IX вв. она, спасаясь от преследователей, добралась до Барды, где и прожила всю жизнь в святости.

Т.к. Барда являлась ключевым городом на Великом Шелковом пути, по ней шли много караванов. И они всегда останавливались около этой мечети - почтить память святой внучки. В XII в. один из известных купцов по имени Ибрагим решил за свой счет возвести над могилой купол из речного камня. Новая мечеть стала называться его именем. Хотя она, строго говоря, все-таки не мечеть, а святилище. Позднее получился комплекс.

В 1861 г. мечеть привлекла внимание приехавшего сюда русского востоковеда Б.Дорна. Позднее он писал: "Там находится древняя Имамзаде, дата постройки которой неизвестна".

В "Кавказском календаре" за 1886 г. была напечатана следующая новость: "В 1868 г. в городе Барда Джаванширского уезда Елисаветпольской губернии была построена мечеть". Сделал это известный архитектор Кербелаи Сефихан Гарабаги, построивший мечети в Агдаме, Шуше и Одессе. Дорн писал, что строительство комплекса обошлось в 3 тысячи рублей.

Мечеть невероятно красивая! И очень необычная. Считается, что это первая в Азербайджане мечеть с четырьмя минаретами. Что, несомненно, говорит о ее высочайшем статусе. Два минарета - высотой по 15 м с оригинальными площадками для муэдзина, увенчанные маленькими куполами, опирающимися на восемь столбиков, а два - по 12 м высотой, не увенчанные ничем, словно обрезанные.

Мечеть выложена их красного и розового кирпича, обе пары минаретов имеют свой рисунок: у высоких - ромбический, у невысоких - зигзагообразный.

Интересна надпись, сделанная на камне, стоящем рядом с мечетью: "Здесь покоится Мамед-бек Джаваншир (1874-1900). Предполагается, что Мамед-бек Джаваншир после смерти карабахского хана Ага Магомеда приказал убить его визиря поэта Молла Панаха Вагифа. Рядом есть и другие захоронения, например, склеп 1880-х гг. Бахмана Гаджар Бахаудовле Мирзы, внука историка Фатали-шаха, сына Аббаса Мирзы.

Еще одна интереснейшая мечеть в Барде - Джума мечеть, построенная из красного кирпича, приземистая, с двумя низенькими минаретами. На ее фасаде выложены цифры: 1324. Видимо, это год. По какому летоисчислению, выяснить не удалось. Если по хиджре, то это 1906 г. Но по архитектуре мечеть выглядит древней.

Из общественных сооружений очень интересен мост через Тертерчай VII-IX вв. Сколько было у него пролетов, сейчас не установить, осталось три - два с одной стороны и один - с другой. Мост арочный, кирпичный. Любопытно, что река теперь течет не между остатками моста, а рядом с ними.

И это - далеко не полный перечень того, что сохранилось в Барде с прошлых веков, хотя город неоднократно разрушался, в том числе и землетрясениями. Считается, что город возник не позднее конца I тыс. до н.э. Есть даже легенда, что основал город Александр Македонский. Легенда не современная, о ней упоминали в своих трудах древние авторы Балазури и уже упомянутый Казвини. В арабских письменных источниках Барду называли "Матерью городов Аррана".

Археологические раскопки недалеко от Барды подтвердили, что город имеет древнейшую историю. Был найден обширнейший материал, свидетельствующий о высоком уровне городской культуры, торговли и самых разных ремесел, а также о развитой инфраструктуре с водопроводом и канализацией.

С VI в. н.э. Барда стала столицей христианской Кавказской Албании. Однако уже в VII в. город превращается в арену войн между хазарами и арабами. Во времена правления халифа Муавии (VII в.) Барда была восстановлена, вокруг города построили крепостные стены.

В это время население Барды составляло 100 тысяч человек - это очень много для того времени. Поэтому арабский автор Мугаддаси называл Барду "Багдадом этого региона". После распада халифата и почти до конца Х в. Барда входила в состав государства Саларидов. Это был настоящий "Город мастеров", который Низами Гянджеви воспел в своей поэме "Искандер-наме".

В истории Барды зафиксирован интересный случай. В 944 г. на кораблях по Куре поднимались викинги, которые из Киевского княжества "гуляли" по всем городам и весям, грабя все, что можно. Отряд был достаточно большой - от 30 до 50 тысяч человек. Им удалось на какое-то время занять Барду. Но через несколько месяцев они стали умирать от непонятных болезней и оставили город без боя.

Больше всего страдала Барда от нашествий войск эмира Теймура (Тамерлана) в XV в. А вот после разорения города персидским Надир шахом в 1736 г. Барда уже не оправилась, пришла в упадок и стала небольшим городком в составе Карабахского ханства.

В советское время Барда и Бардинский район были настоящей всесоюзной здравницей, популярным курортом, т.к. местная земля богата целебными минеральными источниками. Самые известные - это Истису (3 км от города), а также источник возле села Муганлы.

В наши дни Барда - аккуратный, буквально вылизанный город с красивыми парками, фонтанами, музеями, художественной галереей, площадью Флага (высота флагштока - 70 м) и т.д. В Парке героев, открытом в 2012 г. и занимающим площадь в 4,5 гектара, находится очень выразительный памятник Матери. В этом парке - в одной из беседок или в прекрасно оформленном чай-эви - очень приятно отдохнуть после прогулок по городу, в котором в общей сложности (включая прилегающие села) находится 19 исторических памятников.

Добраться до Барды можно либо по железной дороге (ехать 6 часов), либо на автобусе (ехать примерно 5 часов).

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