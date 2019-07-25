Куриная грудка, лежащая на тарелке, внезапно "ожила" и сбежала с обеденного стола, испугав находящихся рядом людей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Страшный момент с "курицей-зомби" успели снять на видео в ресторане. На кадрах видны тарелки с продуктами, на одной из которых лежат куски сырого куриного мяса. Вдруг один из кусков курятины начинает двигаться, шевелить конечностями.

Курица переворачивается и падает с тарелки, а затем и со стола. Птица приземляется на пол под оглушительные крики женщины.

Пользователи Сети посмотрели ужасное видео четыре миллиона раз. Некоторые из них предположили, что мясо было "настолько свежо, что мышцы продолжали подавать сигналы".

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