В следующий раз, когда вы будете в машине, взгляните на лобовое стекло. И нет, я не имею в виду прямо через лобовое стекло - надеюсь, вы делаете это, когда находитесь за рулём. Прежде чем вы заведёте двигатель (не делайте этого, когда автомобиль едет!), осмотрите края лобового стекла. Или просто внимательно посмотрите на изображение выше. В любом случае, вы увидите его - узор из чёрных точек по краям стекла.



Что это за точки? Для чего они нужны?



Давайте начнём с чёрной полосы на внешней стороне этих точек. Это "фриттовая полоса" (фритта), которая, по сути, представляет собой краску на керамической основе. Однако краска не просто нанесена на стекло. Она запечена, в результате чего стекло обретает "протравленную поверхность", как описывает одна из мастерских по ремонту стекла.



И эта краска должна быть там - потому что в противном случае вам было бы очень трудно водить автомобиль. Лобовое стекло должно быть прикреплено к остальной части автомобиля каким-то образом, и, как правило, это делается с помощью клея. Это специальный клей - уретановый герметик - но, как и большинство видов клея, он не очень хорошо сцепляется со стеклом. Основная цель "фриттовой полосы" состоит в том, чтобы решить эту проблему. Производители автомобилей (и автомастерские) наносят герметик на протравленную поверхность с фриттовой лентой.



Но это не всё, что делает чёрная полоса. Наши автомобили практически круглосуточно подвергаются воздействию солнечного света (если вы не паркуетесь в гараже). Это означает, что лобовое стекло постоянно находится под влиянием ультрафиолетовых лучей - и если вы клей, это плохо. Как отмечает сайт Jalopnik, фриттовая полоса выступает здесь в роли солнцезащитного крема: "[Она] препятствует тому, чтобы ультрафиолетовые солнечные лучи портили уретановый герметик". И это важно: "Вряд ли вы хотите, чтобы солнце расплавило клей и заставило ваше стекло вылететь, когда вы будете проезжать "лежачего полицейского"".



Итак, с чёрной полосой определились. А зачем нужны точки? Чёрная полоса, оказывается, вызывает новую проблему - поглощение тепла. Чёрные материалы, как правило, сохраняют больше тепла, чем прозрачные, и это верно и в отношении лобовых стёкол. Как объясняет сайт Mental Floss: "Когда стекло помещают в печь, фритта нагревается быстрее, чем остальная часть лобового стекла, потому что она чёрная. Чтобы уменьшить оптическое искажение в результате такого теплового несоответствия и выровнять температуру, используется точечный градиент". По мере того как точки становятся всё дальше и дальше от фриттовой полосы, они уменьшаются в размере.



Как и многие другие особенности автомобилей, точки выполняют функцию безопасности - ту, которую мы едва замечаем и часто принимаем как должное.

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