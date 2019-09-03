Для Фаины Чикатило ее муж был примерным семьянином и любящим мужем. Женщина до последнего отказывалась верить в то, что делал ее супруг. Во время преступлений она делала вид, что ничего не происходит.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Знакомство родственных душ

У Фаины Одначевой было 11 братьев и сестер. Еще в молодости она поняла, что не располагает достаточными внешними данными для привлечения мужчин. Родные рассказывали о ней как о "тихой и спокойной девочке, которая не высовывалась лишний раз". Личная жизнь Одначевой особо не ладилась, мужчин она не привлекала.

В 1962 году подруга Фаины, сестра Андрея Чикатило, познакомила ее со своим братом. Он был таким же тихим, скромным и застенчивым молодым человеком, поэтому они сразу же нашли общий язык. Они поженились через полтора месяца после знакомства.

Счастливая семейная жизнь

Странности в отношениях с мужем начались сразу же во время первой брачной ночи. По словам женщины, у мужчины ничего не получалось, но она оправдала это его скромностью и застенчивостью.

Фаина очень любила своего мужа. Он отличался от супругов ее сестер и подруг: не пил, не курил, не устраивал скандалов. Чикатило даже накопил на новый "Москвич", который позже стал предметом зависти родственников. Кроме того, по мнению близких друзей, главой семьи была именно Одначева, а муж ее слушался.

Первый ребенок супругов погиб, но потом у них родились еще сын и дочь. В то время, как девочка позже перестала общаться с отцом, сын пошел в мать: он очень любил отца и не верил в его преступления.

Первые "звоночки"

Чикатило обманывал Фаину, но свои преступления не скрывал. Когда он несколько раз менял место работы из-за того, что его обвиняли в приставаниях к ученикам, он говорил ей, что это происки завистливых коллег.

После работы преподавателем и завучем он, по словам жены, устроился снабженцем. Из-за этого у него были частые "командировки", из которых он возвращался в грязи и крови. Это он объяснял особенностями своей "работы", на которой он часто "ранился".

Когда у их дочери родился внук, и она оставляла его погостить у бабушки с дедушкой, мальчик жаловался на приставания. Одначева не поверила своей дочери, поэтому та разорвала все отношения с семьей.

Разоблачение

Фаина не верила оперативникам до тех пор, пока ей не показали видео, как ее муж рассказывает о своей последней жертве. Согласно воспоминаниям из правоохранительных органов, она пришла к нему и смогла произнести только: "Ну как же так, Андрей?". После этого она навсегда отреклась от мужа.

Оперативники предложили Одначевой и детям поменять фамилии, но им все равно приходили угрозы, а в их подъезде продолжали писать оскорбления. Тогда супруга Чикатило с сыном уехала в Украину и работала там на рынке. Она наладила отношения с дочерью и помогала воспитывать внуков.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!