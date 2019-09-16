Птицы - одни из самых привлекательных существ на Земле. Кто не испытывает наслаждения, наблюдая за тем, как голубая сойка, красный кардинал или балтиморская иволга неутомимо занимаются своими повседневными делами?

Но красота птиц - это не только их вид, но и звуки. Птичье пение сопровождает человека на протяжении всей эволюции, и является самым характерным и совершенным в музыкальном отношении звуком в природе. Почему же птицы тратят столько времени и сил на пение? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Есть две основные цели, и они взаимосвязаны. Прежде всего, птицы поют для обозначения своей территории. Поющая птица говорит сородичам: "Это место принадлежит мне, и я готова защищать его, особенно от других представителей собственного вида". Она может патрулировать выбранное пространство и часто петь либо посередине, либо по краям того участка, который считает своей законной собственностью.

Вторая задача, которую призвано решить пение - поиск и привлечение пары для гнездования. Самки птиц часто выбирают своих будущих партнеров на основе сочетания визуальных и вокальных качеств. Даже птицы-самцы с красивым сезонным оперением могут сталкиваться с проблемами в поиске подруги, если их песни недостаточно совершенны.

Каждый вид птиц, как правило, имеет особую уникальную манеру пения. Это позволяет любой птице легко определить по звукам, является ли "певец" ее сородичем, а стало быть, перспективным отцом для ее птенцов.

Наиболее активно птицы поют во время сезона гнездования. Например, во Флориде красные кардиналы живут круглый год. Они обычно начинают петь в январе, всего через несколько недель после того, как день становится немного длиннее. По окончании периода гнездования птицы поют гораздо меньше и границы их территории нарушаются.

Многие виды североамериканских птиц мигрируют весной и осенью, а не остаются на месте в течение всего года. Отправляясь на юг, они посылают короткие сигналы или "контактные звонки", которые позволяют поддерживать связь с другими участниками миграции.

У многих видов птиц певческим даром обладают только самцы, но у некоторых пород поют и самки. Впрочем, некоторые птицы вообще никогда не поют. Например, грифы-стервятники и аисты едва ли вообще могут издавать какие-либо звуки, не говоря уж о чем-то в достаточной степени музыкальным, чтобы мы могли расценить это как птичье пение.

Научиться распознавать птиц по их пению не менее увлекательно, чем по внешнему виду. На самом деле, хороший слух часто так же важен, как хорошее зрение, чтобы понять, какие именно птицы вас окружают. Снимите наушники и послушайте птичье пение, особенно ранним утром или на закате, когда они особенно активны. Поверьте, вы будете удивлены тем, что услышите.

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