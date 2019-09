Ученые из Китая выяснили, какие песни приводят к опасному поведению водителей на дорогах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалисты проверили, каким образом рок, легкие песни или отсутствие музыки влияют на поведение водителей.

Как оказалось, что под тяжелой музыкой автомобилисты переходят на быстрое вождение (на 8 километров в час больше обычного), а также чаще перестраиваются.

В список самых "опасных" популярных песен вошли "American Idiot" панк-группы Green Day, трек Майли Сайрус "Party In The USA" и "Born to Run" Брюса Спрингстина.

Самой безвредной для водителей песней ученые отметили композицию группы Led Zeppelin "Stairway to Heaven".

