Несмотря на то, что зоолог Дэвид Л. Мех давным-давно опроверг собственную теорию о человеческой иерархии доминирования, такие понятия, как альфа- бета- и гамма-самцы по-прежнему употребляются в психологии. Разрабатывая теорию, Мех брал за основу иерархию самцов в волчьей стае, но вскоре стало понятно, что теория применима и к мужчинам. Рамблер решил разобраться, кто такие альфа- и гамма-самцы и чем они отличаются друг от друга, передает Day.Az.

Альфа

Спутать данную особь с кем-либо другим крайне сложно. Такие мужчины прирожденные лидеры, и это видно невооруженным глазом. Неслучайно и в мире животных такие самцы становятся вожаками стаи. Они всегда высказывают свое мнение и порой совершенно не считаются с чужим. Однако, чтобы быть "альфа" необязательно иметь высокий IQ, - многие из таких людей просто окружают себя правильной компанией, в окружении которой могут предстать в выигрышном свете. К тому же, удел альфа-самцов - генерировать идеи, а вот об их воплощении позаботится кто-то другой. В целом, это успешные и сильные люди, но есть одно "но", - они довольно легкомысленно относятся к отношениям с женщинами. Если в карьере они готовы сворачивать горы, то на любовном фронте отказ одной девушки лишь подтолкнет их скорее познакомиться с другой.

Гамма

Одни называют таких мужчин "подкаблучниками", другие - гамма-самцами. Дело в том, что эти юноши, в отличие от своих собратьев с приставкой "альфа" совершенно не способны самостоятельно принимать решения. Они постоянно оглядываются сначала на своих родителей, потом на друзей, а затем на возлюбленную. В природе гамма-самцов изгоняют из стаи просто потому, что от них нет никакого толка. Они не способны охотится, большую часть времени ведут себя пассивно, а в критических ситуациях моментально начинают паниковать.

Учитывая все эти факторы, неудивительно, что такие мужчины стараются найти сильную и волевую женщину, которая будет тащить своего благоверного из пучины "обломовщины", но он не станет ей помогать, а лишь еще крепче вцепится руками в диван.

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