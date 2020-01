Список номинантов на "Оскар"-2020

Старт кинопремиям в этом году по традиции дал "Золотой глобус", который неделю назад прошел в 77-й раз в Лос-Анджелесе. Не успели мы отойти от одной церемонии, как пришло время готовиться к следующей. И речь, конечно, о премии "Оскар", которая 9 февраля пройдет в театре "Долби" в Голливуде" (и, кстати, снова без ведущего!), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ну а сегодня, меньше чем за месяц, там огласили номинантов, которые будут бороться за самые престижные мировые кинонаграды.

Лучший актер

Хоакин Феникс и Леонардо Ди Каприо вошли в число номинантов как лучшие актеры. Феникс выдвинут за роль в фильме "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, Леонардо Ди Каприо - за работу в картине "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) Квентина Тарантино.

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер и Скарлетт Йоханссон вошли в число претендентов на кинопремию в этой категории. Зеллвегер номинирована за главную роль в фильме "Джуди" (Judy). Йоханссон может получить статуэтку за участие в фильме "Брачная история" (Marriage Story). В данной номинации также представлены Синтиа Эриво ("Гарриет", Harriet), Сирша Ронан ("Маленькие женщины", Little Women) и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

Лучшие роли второго плана

В число номинантов вошли Том Хэнкс, сыгравший в фильме "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) режиссера Мариэль Хеллер, и Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме "Два папы" (The Two Popes) режиссера Фернанду Мейреллиша. Также на "Оскар" претендуют Джо Пеши за роль в драме "Ирландец" (The Irishman) режиссера Мартина Скорсезе, Аль Пачино, также снявшийся в фильме "Ирландец", и Брэд Питт за роль в фильме "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) режиссера Квентина Тарантино.

Лучший иностранный фильм

На награду номинированы следующие картины: выдвинутая Южной Кореей лента "Паразиты" (Gisaengchung, 2019), "Отверженные" (Les misérables, 2019) от Франции, "Страна меда" (Honeyland, 2019) от Северной Македонии, "Тело Христово" (Boze Cialo, 2019) от Польши, а также "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019) от Испании.