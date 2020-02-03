Наша молодежь с юмором относится ко всем проблемам. К даже самой опасной эпидемии в Китае - коронавирусу относятся в социальных сетях сквозь призму юмора, и нашли свое лекарство - узерлик (могильник, или гармала обыкновенная). К этому растению, которое растет в основном на кладбищах, в Азербайджане относятся с особым трепетом, его привязывают к дверям дома, без него не обходится ни одна свадьба, его запах горящих семян опьяняет и завораживает, оно присутствует в поверьях и мифологии, доставшихся нам от предков. Вообще, по национальным поверьям, эта трава применяется как средство от сглаза и порчи, но есть и медицинское применение. Чудодейственная трава, словно волшебный талисман, приносит домочадцам удачу и счастье, встречая у порога дорогих гостей и отводя от дома непрошеных. По-научному - биоэнергетическое воздействие от горящей травы, прежде всего, влияет на работу мозга человека, оказывает некое психотропное воздействие, а запах расширяет сосуды мозга, тем самым помогая при головных болях и улучшая работу кровеносной системы. Настои и отвары этой травы применяют внутренне при простуде, малярии, неврастении, эпилепсии, заболеваниях ЖКТ; в виде полосканий - при болезнях десен; в виде ванн - при ревматизме, чесотке и других кожных болезнях, выводит из организма густую мокроту и газы из кишечника, разжижает кровь.

Поэтому шутками на эту тему и многие другие запомнилась 1/8 финала игры Азербайджанской телевизионной лиги КВН, организованная Азербайджанским клубом веселых и находчивых в Государственном академическом национальном драматическом театре.

Второй сезон ознаменовался заметно возросшим интересом к лиге со стороны команд-новичков. Игры проходят на азербайджанском языке, и все команды демонстрируют высокий профессионализм и мастерство игры на родном языке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Особой находчивостью и юмором отличились команды Yeddi Gözəl" (Бакинская музыкальная академия), Genezis (Азербайджанский технический университет), Baksovet Uşaqları (Азербайджанский государственный экономический университет), Park Cinema (кинотеатры Park Cinema), ASAN (ASAN xidmət), Bir Show (Bir Könüllü), Ən Salamat (Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Bakılılar (Сборная бакинских деревень) и Paxlava Team (азербайджанцы с России). Все они по итогам полученных баллов прошли в четвертьфинал. Наибольшими баллами отличились команды Yeddi Gözəl, АSAN и Ən Salamat.

В составе жюри были руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов, чемпион ХХ века в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровин, певица и телеведущая Роза Зергерли, актер и стенд-ап комик Эркин Эргин , актер и ведущий стенд-ап "Baku Comedy" Эльджан Расулов. Ведущим игр Телевизионной лиги КВН является Эмиль Насиров.

Жюри не скупились на комплименты.

"Не стану скрывать, что моим фаворитом в этом сезоне является команда Yeddi Gözəl. Приятно удивляет и команда ASAN, но в целом - респект всем командам за замечательную игру", - сказала Роза Зергерли.

"В этот раз меня порадовала команда Ən Salamat. Очень понравилось выступление этих ребят. Всем командам желаю удачи", - прокомментировал игру Эльджан Расулов.

Рашад Азизов заявил о том, что все команды сделали большой толчок в развитии.

"Особенно радует то, что команды-новички прошлого сезона значительно улучшили свой уровень", - сказал он и поздравил всех с отличной игрой.

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