5 фруктов с самым низким содержанием сахара

Сейчас мы все стремимся контролировать количество потребляемого сахара. Это правильно, потому что его постоянный переизбыток ведет сначала к проблемам с кожей и увеличению веса, а в перспективе - к серьезным, даже неизлечимым заболеваниям. С исключением добавленного сахара все понятно - его можно просто перестать есть. Но в большинстве растительных продуктов, особенно фруктах, содержится сахар, образующийся в процессе их созревания. И его количество в разных плодах неодинаково. Ниже - список из 5 фруктов (и ягод) с минимальным содержанием сахара, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Малина

Малина - прекрасная по всем параметрам ягода. В ней почти не содержится фруктоза, зато целый кладезь клетчатки, витаминов и антиоксидантов, отвечающих за красоту кожи и сокращение внешних признаков старения. Добавляйте малину в каши или съедайте горсть ягод в качестве перекуса.

Киви

Этот пушистый фрукт (который, если углубляться в биологию, тоже относится к ягодам) богат витаминами, А и С, витаминами группы В, клетчаткой и антиоксидантами. Содержание сахара в нем практически такое же низкое, как в малине, а купить киви можно круглый год.

Грейпфрут

Идеальный фрукт для всех, кто заботится о своих красоте и здоровье. Грейпфрут почти не содержит сахара, зато в нем множество витаминов, полезных кислот и антиоксидантов. Съедайте половину грейпфрута в день, и уже скоро вы увидите приятные изменения во внешнем виде и самочувствии.

Авокадо

Хотя авокадо нам привычнее встретить в паре с омлетом или в составе овощного салата, это все-таки фрукт. О пользе авокадо можно говорить бесконечно: здесь и омега-3 жирные кислоты, и полный набор витаминов и минералов, и почти полное отсутствие сахара.

Арбуз

Арбуз - один из главных символов лета. Пусть круглый год он недоступен, но с наступлением летнего сезона можно будет спокойно его есть, ни в чем себя не ограничивая. Кроме того, арбуз - отличный источник железа, калия и витаминов А, В и С.