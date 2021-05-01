Астрономы нашли планету, способную расплавить железо и камень

Ученые из международной команды во главе с Бреттом Эддисоном из австралийского Центра астрофизики Южного Квинсленда обнаружили экзопланету TOI-1431b (MASCARA-5b), температура поверхности которой во много раз выше некоторых звезд и способна плавить железо и кремниевые породы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на arXiv.org.

Небесное тело находится от Земли примерно в 490 световых лет. Газовый гигант в полтора раза больше Юпитера в Солнечной системе и втрое его тяжелее. Тело делает оборот вокруг материнской звезды всего за 2,5 земных суток. TOI-1431b повернута к звезде всегда одной и той же стороной, из-за чего в дневном полушарии температура достигает 2700 °С, в ночном составляет 2300 °С.

Ученые отмечают, что это одна из самых горячих планет, известных человеку. Еще одним представителем сверхгорячего юпитера является экзопланета KELT-9b (4300 °С).

"Находка дает отличную возможность для изучения атмосфер таких планет, для понимания того, как они появляются и мигрируют. TOI-1431b не образовался в такой близости от звезды: он возник намного дальше и постепенно сместился на свою весьма тесную орбиту", - отметил профессор Эддисон.

Обнаружить тело удалось при помощи космического телескопа TESS и наземного телескопа SONG, расположенного на Канарских островах.