Выяснен секрет привлекательности голоса

Исследователи из США выяснили, что на оценку привлекательности голоса того или иного человека влияет четкость артикуляции слов. Статья исследователей опубликована в The Journal of the Acoustical Society of America, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Университета Юты и Калифорнийского университета в Ирвайне записали, как 42 человека исполняют различные голосовые упражнения. Затем они попросили других людей оценить привлекательность голоса участников исследования. Специалисты пытались выяснить, как акустические показатели четкости речи влияют на оценку его привлекательности. Главным из этих показателей являлось артикуляционное пространство гласных - соотношение гласных говорящего как целое, способствующее идентификации слушателем каждого отдельного гласного.

Обнаружилось, что у женщин в 73 процентах случаев более высокое пространство гласных повышало привлекательность голоса. Однако у мужчин подобной корреляции не было замечено, что исследователи объясняют влиянием полового отбора. "Обычно предпочитают мужчин с чуть более маскулинными чертами, чем в среднем. В этом случае мужчины с менее разборчивой речью делаются более привлекательными", - заявил один из авторов работы Даниэль Штер.