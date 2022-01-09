Телескоп НАСА сфотографировал "скопление снежинок" в созвездии Единорога

В пятницу, 7 января, рентгеновская обсерватория Чандра - запущенный НАСА на борту космического корабля "Колумбия" в 1999 году флагманский космический телескоп - запечатлела скопление звезд в созвездии Единорога, передает Day.Az со ссылкой на zn.ua.

Об этом сообщили ученые в твиттере Chandra Observatory.

"В небе звездообразующее облако NGC 2264 раскрыло группу молодых звезд, напоминающую рисунок снежинки. Ты угадал! Ученые прозвали его "Скопление снежинок", - написано в посте.