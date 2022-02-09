Почему одних людей комары кусают, а других нет?

Согласно новому исследованию, комаров притягивает определенный цвет одежды человека, благодаря которому они выбирают свою жертву.

Ученые из Университета штата Вашингтон провели эксперимент с самками комаров вида Aedes aegypti. В результате они выяснили, что комаров привлекает не только углекислый газ из нашего дыхания, но и несколько цветов одежды человека, которые являются своеобразными визуальными сигналами, которые говорят голодным насекомым, что здесь их ждет долгожданный пир, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Помимо того, что комариные укусы доставляют неудобства, эти насекомые могут переносить много опасных болезней, которыми они заражают человека. Поэтому поиск причин того, как комары выбирают своих жертв, по словам ученых, может помочь в разработке новых репеллентов.

Предыдущие исследования показали, что комаров привлекает запах углекислого газа, который выдыхает человек. Но теперь ученые из университета штата Вашингтон выяснили, что еще одним фактором, влияющим на выбор жертвы для укуса, является цвет одежды.

В рамках эксперимента ученые проверили реакцию самок комаров на визуальные и обонятельные сигналы. В специальной камере ученые разместили точки разных цветов и запускали туда углекислый газ. Выяснилось, что комары летят к точкам красного, оранжевого, черного или зелено-голубого цвета, если сначала почувствуют запах CO2. Но если такого запаха они не ощутили, то есть в камере не было углекислого газа, комары не реагировали на точки, какого бы цвета они не были.

Ученые считают, что человеческая кожа, не зависимо от цвета и оттенка, дает сильный красно-оранжевый сигнал глазам комаров. В ходе эксперимента на людях исследователи выяснили, что даже если комары уловят сильный запах CO2, а одежда будет, например, зеленого цвета, в том числе, если на руках одеты перчатки, то комары будут игнорировать такого человека.

Также ученые провели эксперимент с генномодифицированными комарами. Если у насекомых были изменены гены, отвечающие за обоняние или визуализацию, то комары не реагировали на визуальные стимулы. По словам ученых, это доказывает, что оба чувства необходимы комарам для принятия решения атаковать человека.