Ученые нашли препарат от очагового облысения
Ученые выяснили, что лекарство от ревматоидного артрита помогает от определенного вида облысения. Статья об этом опубликована The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание суставов, при котором меняется поведение клеток-лимфоцитов. Вместо того, чтобы распознавать и атаковать бактерии, грибки и вирусы, они начинают атаковать собственные здоровые клетки организма.
Теперь Бретт Кинг из Йельского университета и его коллеги выяснили, что одно из лекарств от ревматоидного артрита, барицитиниб, действительно помогает от очаговой алопеции, или облысения. В отличие от андрогенной алопеции, от которой страдает множество мужчин, при очаговой алопеции волосы выпадают не спереди и на затылке, а хаотично по всей голове. Как и ревматоидный артрит, эта болезнь носит аутоиммунный характер.
Барицитиниб подавляет белок янус киназа, который, в том числе, играет важную роль в иммунном ответе организма. Ученые провели третью фазу испытания на добровольцах, потерявших более 50 процентов волос. Из тех участников, кто принимал 4 миллиграмма препарата каждый день в течение 36 недель, у 35% индекс потери волос опустился до 20% или менее, у многих - ниже 10%.
После того, как будут подведены окончательные итоге исследования, врачи смогут выписывать барицитиниб для лечения очаговой алопеции.
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