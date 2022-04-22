Названы продукты, вызывающие головную боль

Продукты с высоким содержанием какао-бобов и сыр твердых сортов могут стать "спусковым крючком" для болезненного приступа мигрени, рассказал в эфире программы "Жить здорово" на "Первом канале" врач-невролог Дмитрий Шубин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приступ резкой головной боли может начаться не только из-за перепадов атмосферного давления или стресса, мигрень может спровоцировать употребление кофе, шоколада и выдержанных сортов сыра. Научно доказано, что эта пища является триггером для людей, страдающих от частых головных болей.

"Происходит переполнение оболочек головного мозга венозной кровью, возникает сильнейшая головная боль, которую невозможно снять никакими препаратами обезболивающими. Боль может концентрироваться в одной части головы и отдавать в область глаз", - сообщил специалист.

Не имеет значения, какое количество подобных продуктов съел человек, приступ могут вызвать несколько кусочков шоколада, чашка кофе или небольшой бокал красного вина.