Стало известно о глобальном вымирании пчел

Новый вирус деформированного крыла может уничтожить популяции медоносных пчел во всем мире, заявил профессор кафеды общей зоологии Университета Галле-Виттенберг Роберт Пакстон (Robert Paxton), пишет Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам немецкого биолога, "новый, очень заразный вариант убивает пчел быстрее". Он наносит сильный вред крыльям насекомых, из-за чего они не могут летать. Вирус разносят паразитические клещи варроа (Varroa), которые считаются одной из самых серьезных угроз для медоносных пчел в мире. Эти клещи проникают в улья и размножаются, откладывая яйца на куколках.

Если не обнаружить и не лечить на ранней стадии, популяция клещей может увеличиться до такой степени, что улей погибнет от болезней и уродств, вызванных паразитами. "Наш анализ подтверждает, что новый вариант вируса уже является доминирующим в Европе. Его распространение по всему миру - всего лишь вопрос времени", - предупредил Пакстон о глобальном вымирании насекомых. Как уточнил ученый, вирус уже "обосновался на всех континентах, кроме Австралии".