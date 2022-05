Названы два полезных свойства воды с лимоном

Витамин С, содержащийся в лимонах, усиливает синтез коллагена в организме, помогает сохранить здоровый цвет лица и увлажняет кожу, рассказала порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Джессика Биппен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лимонная вода улучшает цвет лица, если пить ее регулярно. Этот простой способ поможет увлажнить кожу изнутри и предотвратить появление мелких морщин. Витамин С, содержащийся в лимоне, усиливает синтез коллагена в организме и делает кожу более эластичной. Не менее полезен напиток будет и для людей, соблюдающих диету.

"Если пить воду с лимоном до и во время еды, это может способствовать сытости и является эффективным способом снизить потребление лишних калорий", - рассказала диетолог.

Специалист также отметила, что вода с лимоном помогает улучшить пищеварение, но лучше не пить ее натощак.