Виртуальная реальность уменьшила проявления тревожности и депрессии

Австралийские ученые из Университета Западного Сиднея обнаружили, что виртуальная реальность способна значительно уменьшить проявления тревожности и депрессии и улучшить сенсорную обработку у людей с ограниченными возможностями. Результаты работы представлены в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе пятимесячных экспериментов на 31 взрослом с различными нарушениями развития нервной системы (включая аутизм и умственную отсталость) специалисты использовали новую VR-технологию Evenness. Система включала в себя интерактивные визуальные, аудиальные и осязаемые эффекты.

Испытуемых подключали к дисплею, установленному на голове, управление осуществлялось с помощью контроллеров. После чего пациенты попадали в имитацию физической сенсорной комнаты, где они могли свободно взаимодействовать с предметами личного ежедневного обихода, а технология включала для них музыку, демонстрировала им объемные изображения, а также делала им массаж в зависимости от ситуации.

Результаты показали, что такая методика существенно снизила уровень тревожности и депрессии, улучшила сенсорную обработку, а также незначительно - ощущение благополучия и адаптивное поведение. Качественный анализ подтвердил полученные данные.

Авторы считают, что их выводы достаточно многообещающие, поэтому они планируют провести дополнительные испытания с большей продолжительностью и более строгой экспериментальной методологией.