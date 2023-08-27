Обнаружена окаменелость древней рыбы, умершей по глупой причине

Ученые из Государственного музея природы Штутгарта при Университете Хоэнхайма обнаружили окаменелость рыбы юрского периода, которая умерла из-за проглоченной раковины моллюска, которая заблокировала вход в кишечник. Исследование опубликовано в журнале Geological Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Окаменелость рыбы Pachycormus macropterus была найдена в Германии. Ее возраст оценивается в 1741-182 миллиона лет, что соответствует раннему юрскому периоду. Рыба принадлежала к типу лучеперых рыб, к которому относится современная крылатка.

Исследователи обнаружили, что живот древнего животного был полон разнообразной добычи. В нем нашли мелких рыб и моллюсков с мягким телом, которые напоминали современных каракатиц. Причиной смерти животного могла стать большая раковина моллюска аммонита диаметром примерно 10 сантиметров. На ней не было признаков пищеварения, то есть рыба умерла вскоре после того, как проглотила существо в панцире.

Исследователи отмечают, что аммонит был слишком большим, чтобы рыба могла его переварить. Они предполагают, что рыба, вероятно, неправильно идентифицировала его или что он каким-то образом застрял у нее во рту по неизвестной причине. В этот момент рыба не смогла выбросить раковину изо рта, и у нее не оставалось другого выбора, кроме как проглотить аммонита. Как только это произошло, панцирь заблокировал проход в кишечник, что привело либо к непроходимости, либо к внутреннему кровотечению. Любой из вариантов убил бы рыбу в течение нескольких часов.