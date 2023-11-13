Известные прорицатели и их предсказания

Основываясь на наблюдениях за природой, анализа ее изменений древнейшие умы человечества писали книги, составляли календари и пророчества. Все это должно было помочь следующему поколению в выживании и процветании. Именно поэтому древние греки достигли культурного величия, а римляне сумели завоевать множество земель. Именно культурное наследие помогает человечеству развиваться, а авторы древнейших книг и предсказаний никогда не будут забыты. Такой колоссальный труд чрезвычайно важен, и сегодня мы вспомним о самых известных прорицателях и их предсказаниях.

Трагедия Кассандры

Из древнегреческой мифологии до наших дней сохранились сведения о провидице Кассандре. Она была дочерью последнего троянского царя Приама, а свой дар прорицания получила в подарок от влюбленного бога Аполлона.

Однако предупреждения Кассандры всегда были трагическими, она пыталась донести до своего народа видение о скорой гибели всего Троянского царства. Такие вести совсем не встречали поддержки у троянцев. После попыток убить Париса, из-за которого начнется Троянская война, родной отец велел запереть ее в башне.

Провидице пришлось только наблюдать, как огонь войны из видений настигал каждого, и до падения Трои оставались считанные часы. Битва стихла, а Кассандра стала рабыней греческого царя Агамемнона и родила ему двух сыновей. Но трагические вести не оставляли разум прорицательницы и после рождения детей.

На празднике в Микенах Кассандра пыталась предупредить Агамемнона о трагической гибели их обоих, но царь не верил наложнице, за что и поплатился жизнью. Саму Кассандру убила жена царя, детей также убили после этой кровавой расправы.

Нострадамус

Личность Мишеля Нострадамуса весьма туманна, множество фактов искажено, отличить правду от вымысла довольно трудно. Зато точно известно, что за свои труды он был предан анафеме в 1781 году Папой Римским, который запретил распространение трудов предсказателя.

Некоторые историки считают, что Нострадамус не мог сам провести такую колоссальную работу, а стоял во главе тайного ордена прорицателей, которые и явили миру книгу "Пророчества М. Нострадамуса". Жизнь Мишеля вызывает много споров, например, был ли он пьяницей, ведь даже друг писал о нем как о провидце "божественной бутылки".

В 1555 году Нострадамус представил свой первый астрологический труд, а позже было опубликовано первое издание Центурий, и эти пророчества доставили автору много хлопот, однако позволили обрести широкую известность. Предсказания того времени носят глобальный характер, описывают, как мир погрузится в хаос войны.

В одном из предсказаний говорилось, что имя Нострадамуса останется бессмертным на много веков. Действительно, так оно и случилось, ученые многих стран по сей день занимаются расшифровкой наследия в виде зашифрованных стихов. Все рукописи были написаны весьма туманно. Отчасти это помогало снизить давление церкви, добавляя таинственности образу предсказателя.

Ванга

Женщина из болгарской семьи, которая обладала даром предсказаний, родилась в 1911 году. Предвидеть будущее смогла в возрасте 16 лет. Она правильно распознавала заболевания, советуя посетителям нужных врачей, направляя к мудрым целителям. Такому дару способствовала потеря зрения в 12-летнем возрасте. Будущая провидица была подхвачена и отброшена вихрем, а найдена только к вечеру с поврежденными глазами. Семья не имела сбережений и возможности оплатить необходимую операцию, девочка ослепла.

Особое внимание Ванга приковала к себе в период Второй мировой войны. Прошел слух о женщине, способной находить пропавших в бою людей или места, где их похоронили. В апреле 1942 года Ванга принимала уже не страдающих матерей, а самого царя Болгарии Бориса III. После этого долгие годы пророческого труда были вознаграждены в 1967 году. Официальная должность в качестве государственного работника приносила хорошую зарплату, посещения провидицы стали платными.

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Из самых важных пророчеств, которые увидел мир, можно выделить предупреждение о наступлении Второй мировой войны, дату смерти Сталина, раскол СССР. Ванга оставила много записей с предсказаниями до 3797 года.

Разрушительные пророчества Майя

Жрецы Майя были на удивление отличными астрономами и астрологами. Они обладали незыблемой верой в то, что именно звезды оказывают воздействие на жизнь человека. Солнце для них было божеством и ориентиром. Применяемые знания астрономии помогали точно определить время посевных работ, что было очень важным в условиях тропиков. Они создали потрясающе точный календарь. Для ученых навсегда останется загадкой история того, как им это удалось. Майя утверждали, что на момент рождения планеты прошло 4 цикла. И современный мир живет в 5 цикле, цикле "движения солнца". Предсказания жрецов говорят, что под конец этого "движения" все живое на планете погибнет. Иначе говоря, 4 солнца, до этого освещавшие планету, были уничтожены природными катаклизмами, что ждет и пятое солнце. По подсчетам катастрофа должна была произойти 21 декабря 2012 года. После разрушительного удара стихии на планете должны рождаться дети Белого Ягуара, которые и восстановят привычный мир и гармонию на Земле.

Мария Анна Аделаида Ленорман

Мария была еще совсем маленькой, когда родители отдали ее в приют при женском монастыре. С рождения у Марии обнаружились врожденные дефекты - одна нога короче другой и перекошенные плечи. Там ребенок увлекся нумерологией и магией.

В 16 лет Мария оставила монастырь и уехала в Париж с надеждой хорошо зарабатывать своими знаниями. Обретя новых подруг, Мария в 1790 году с одной из них открыла свой магический салон, где посетителям предсказывали будущее с помощью астрологии и карт. Несколько сбывшихся предсказаний и Марию Ленорман тут же окрестили Черной Марией. В своем салоне гадалка имела честь принимать известного итальянского композитора Джоаккино Россини, писателя Оноре де Бальзака, и даже король Франции пригласил Марию для толкования своей судьбы.

В 1808 году Ленорман была выслана из Франции, предсказав разгромное поражение французам от русского войска. Вернуться во Францию она смогла только после отречения Наполеона. Поселившись в загородном домике, Черная Мария доживала свои дни в обществе частых посетителей.

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