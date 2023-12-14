Комета Галлея направляется в сторону Солнца

Самая известная комета направляется к Земле. Комета Галлея достигла афелия - своей самой удаленной точки от Солнца - 8 декабря, после чего начала свой долгий обратный путь к Солнцу. Впервые за 38 лет комета начнет увеличивать свою орбитальную скорость, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

В афелии комета Галлея замедлилась всего до 3 273 километров в час. В своем последнем перигелии - ближайшей точке к Солнцу - она двигалась со скоростью 195 651 километр в час. Это было в далеком 1986 году.

Комета не будет видна с Земли до 19 июня 2061 года. Она достигнет перигелия 28 июля того же года.

"Интересно, что 2061 год является зеркальным отражением последнего появления кометы зимой/ранней весной 1986 года", - говорят исследователи. - "Тогда комета была вне поля зрения и находилась на противоположной стороне Солнца в середине зимы; но в середине лета 2061 года комета будет находиться на той же стороне Солнца, что и мы, на виду у всех, и будет выглядеть по меньшей мере в 10 раз ярче! Затем она быстро опустится и постепенно переместится в более южные районы".

Видимость кометы, конечно, зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие четыре десятилетия. Яркий свет заслонит любые наблюдения.

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